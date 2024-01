Onverwachte nederlaag Oranje Nassau, driepunter GRC Groningen

Foto Andor Heij: Oranje Nassau - WVV

Koploper Oranje Nassau ging in de eerste klasse J onderuit tegen laagvlieger VKW. GRC won van Hoogezand en PKC’83 pakte een punt.

Oranje Nassau verloor zaterdagavond verrassend in Westerbork met 2-1 van degradatiekandidaat VKW. VKW kwam na 17 minuten op 1-0 door Jonas Nijland. Dat gaf VKW vleugels en Roy Hutter maakte er 2-0 van. ON kreeg wel wat kansen via Rick Wiersma en Peter van Son.

Direct na rust benutte Van Son een strafschop na een overtreding op Tim Deelen: 2-1. ON viel aan om de gelijkmaker te forceren. Maar de missie werd moeilijker na rood voor Felipe Pinheiro na 72 minuten. ON was desondanks beter, maar kwam niet verder dan een schot op de lat van Ruendel Martina. Ondanks de nederlaag blijft ON koploper met 23 uit 11.

PKC’83

Het middenmootduel tussen PKC’83 en SVBO leverde zaterdagmiddag geen winnaar op. Het werd 0-0. PKC’83 staat zevende met 15 punten uit 11 wedstrijden.

GRC Groningen

GRC Groningen won uit bij Hoogezand met 1-0. Rode lantaarndrager Hoogezand was voor rust wat beter, maar GRC was na de pauze sterker. Bovendien beschikte GRC over de langste adem, want in de laatste minuut besliste Richard Speelman de wedstrijd. GRC is negende met 14 uit 12.

Zondag speelt Velocitas 1894 nog uit tegen titelkandidaat WVV. GVAV is dit weekeinde vrij.