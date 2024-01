Ontmoeten, sporten en gezond opgroeien: vernieuwing groenstrook langs spoor in De Hoogte moet dit jaar gaan beginnen

google streetview

De groenstrook langs het spoor in De Hoogte, die vanaf elektriciteitsgebouw van Oldebarneveltlaan tot aan de Zuilen en het Agnetapark loopt, wordt dit jaar nog rigoureus aangepakt. De gemeente gaat er een doorlopend wandelpad aanleggen, met daaromheen een grote en diverser palet aan planten en bomen. Ook komen er bankjes en picknicktafels.

De gemeente is inmiddels een aantal jaren bezig met de herinrichting van het ‘spoorgroen’. Omwonenden en gebruikers vinden het huidige groen langs het spoor onaantrekkelijk. Het wordt vrijwel alleen gebruikt om honden uit te laten en de speeltuin wordt amper gebruikt. Wandelpaden sluiten niet aan of eindigen abrubt en sinds een rigoureuze snoei-actie van ProRail is het geluid van het spoor en station Noord veel beter te horen.

Daarom komen er meer bomen, voornamelijk langs het spoor. Daarnaast wordt, vanuit het park, het zich op de auto’s in de omliggende straten ontnomen door nieuw groen. De parkeerplekken langs de Van Oldebarneveldtlaan worden omgezet naar plekken langs de straat en worden parkeerplekken vergroend. De gemeente stelt dat er driehonderd parkeerplaatsen over. Verder gaan negen oude bomen tegen de vlakte en komen er 18 terug.

Op een aantal plekken in het Spoorgroen worden bankjes/ picknicktafels neergezet. Een deel van het speelveld aan de Noorderspoorsingel wordt ingericht met een laagte waar soms water kan staan. De afgegraven grond wordt binnen het gebied gebruikt om een zonneheuvel te maken, vanwaar naar het voetbalveldje kan worden gekeken. De speeltoestellen worden gereorganiseerd, maar blijven bestaan. Verder wordt de Pannakooi wordt iets smaller, zodat het wandelpad langs de Pannakooi loopt. Rondom de hekken worden hagen geplaatst voor vergroening en om vanuit de Almastraat ook zicht op groen te hebben.

Het gemeentebestuur steekt zeven ton in de aanleg van het nieuwe ‘spoorgroen’ in De Hoogte. Nog dit jaar moet de aanleg van het nieuwe ‘park’ gaan beginnen.