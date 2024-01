1.800 pakken koffie voor Voedselbank dankzij spaaractie waardepunten: “Heel erg blij mee”

Voedselbank Groningen heeft ongeveer 1.800 pakken koffie aan kunnen schaffen dankzij een spaaractie van Douwe Egberts Waardepunten. Aan mensen werd gevraagd om de waardepunten naar de Voedselbank te brengen, en dat is manmachtig gedaan.

In totaal zijn er in het afgelopen jaar bij de Voedselbank aan de Ulgersmaweg 1.100.000 waardepunten ingeleverd. “We zijn hier ontzettend blij mee”, laat de Voedselbank weten. “De punten die bij ons ingeleverd worden kunnen we één keer per jaar bij Douwe Egberts verzilveren voor pakken koffie. Een kopje koffie lijkt vanzelfsprekend, maar dat geldt niet voor mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank. Koffie is een zeldzaam product voor ons. Met deze inzamelactie kunnen wij er samen voor zorgen dat cliënten van de Voedselbank kunnen genieten van een kop koffie.”

De actie wordt ondersteund door Douwe Egberts. Normaal gesproken kunnen de waardepunten niet omgeruild worden voor koffie, maar de Friese koffieproducent maakt ieder jaar een uitzondering voor de Voedselbanken. Voedselbank Groningen laat weten dat de actie dit jaar een vervolg krijgt: “Ook dit jaar hopen we dat weer veel mensen ons willen gaan helpen met het sparen van punten. Alle ingezamelde punten kunnen bij ons ingeleverd worden aan de Ulgersmaweg.”