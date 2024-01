Omwonenden mogen volgende week een kijkje nemen in nieuwe vluchtelingenopvang De Held

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne aan de Maresiusstraat in De Held. Over anderhalve week trekken de eerste vluchtelingen in hun nieuwe woningen. Kort daarvoor mogen omwonenden een kijkje komen nemen in de opvanglocatie.

Op de locatie zullen ongeveer tweehonderd Oekraïners een thuis krijgen, na een langdurig en vertraagd bouwtraject. Op dit moment worden Oekraïense vluchtelingen nog in Haren, Onnen en aan de Avondsterlaan opgevangen. Zij vertrekken vanaf maandag 29 januari naar De Held. Daar zijn dertig studio’s en 35 woonunits gebouwd voor in totaal tweehonderd Oekraïense vluchtelingen, waarvan in eerste instantie 120 naar de Maresiusstraat verhuizen. Het gaat dan met name om moeder met kinderen. Deze kinderen blijven voorlopig naar school gaan in de internationale schakelklassen op OBS de Fenix en CBS de Aquamarijn.

Maar voordat de eerste vluchtelingen hun nieuwe huis in mogen op maandag 29 januari, krijgen omwonenden de zaterdag ervoor (27 januari) de kans om een kijkje te nemen op het terrein. De inloopbijeenkomst wordt gehouden van 13.00 tot 15.00 uur en is bedoeld voor de omwonenden van de opvanglocatie. Ook een aantal woonunits zijn van binnen te zien. Er zijn woonbegeleiders en medewerkers van de gemeente Groningen aanwezig om alle vragen over de locatie en haar bewoners te beantwoorden.

De bedoeling is dat er later dit jaar nog een welkomstfeest wordt georganiseerd voor de vluchtelingen door omwonenden en de gemeente.