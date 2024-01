Omgekeerde trechters in bomen moeten roeken uit bomen in Ten Boer houden

Foto via Dierenambulance Groningen

De gemeente Groningen denkt een nieuwe oplossing te hebben gevonden om roeken weg te houden uit bomen aan de Gaykingastraat in Ten Boer: omgekeerde trechters in de ‘driehoek’ van de bomen.

In de Gaykingastraat in Ten Boer zat heel lang een kolonie roeken. De uitwerpselen op de stoep, auto’s, voorbijgangers en wasgoed én het krassende geluid in de vroege ochtend zorgde voor veel hinder bij de bewoners in de directe omgeving. De gemeente probeert sinds 2020 om de dieren te verjagen, met relatief weinig succes.

Vorig jaar werd daarom rigoureus werk gemaakt van de roeken: telkens als er een beginnetje was van een nest, werd deze weggehaald. Dat was effectief om de jaarlijkse terugkerende kolonie weg te houden uit de Gaykingastraat, maar wel erg duur. Ook was dit, zo stelt de gemeente, te stressvol voor de vogels. Roeken nemen in aantal af in Nederland en het wegjagen door mensen is daar één van de oorzaken van.

Dit jaar wil de gemeente het anders aanpakken. In plaats van ieder jaar 56.000 euro betalen om de nestbeginselen weg te halen, kiest de gemeente nu voor de inzet van ’trechters’. Deze worden omgekeerd in de kruinen van de bomen gehangen. Hierdoor blijven de bomen intact en wordt de bomen ongeschikt om een nest in te bouwen. Het voordeel van deze werkwijze is dat niet telkens nestbeginselen hoeven te worden verwijderd. Dat scheelt veel stress voor roeken, waardoor de kolonies niet meer uit elkaar vallen.