OM wil bendeleider (20) uit Stad veertig maanden in de cel voor misdrijven in Emmen

Foto: Tom Veenstra

Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van veertig maanden tegen een 20-jarige man uit Groningen. Hij wordt verdacht van het leiding geven aan een criminele organisatie in Emmen.

De Stadjer heeft, zo stelt het OM, samen met een 20-jarige man uit Emmen een grote rol gehad in een overval op de McDonalds in Emmen van januari vorig jaar. De openbaar aanklager vindt dat het tweetal de overval heeft bedacht en druk uitgeoefend op de uiteindelijke overvalplegers om de misdaad te begaan. De Stadjer wordt ook verdacht van het voorbereiden van andere (mislukte) overvallen op een tankstation.

De Stadjer en de Emmenaar hebben volgens het OM overlegd hoe de overvallen konden worden gepleegd en wie dat zouden kunnen doen. Ook werden kleding, tassen en wapens verstrekt. Dit alles vanuit de woning van de medeverdachte, die diende als uitvalsbasis en schuilplaats. In die woning zou ook de buit moeten worden verdeeld.

Link met dood hulpverleenster uit Stad

De Emmense partner in crime van de Stadjer die vandaag voor de rechter stond, moest maandag in het beklaagdenbankje verschijnen. Het OM eiste zeven jaar cel tegen hem, omdat hij medeplichtig zou zijn aan de fatale overval op een jeugdinstelling in Emmen. Die vond een week na eerder genoemde overvallen plaats. Daarbij kwam een 26-jarige hulpverleenster uit Groningen om het leven door messteken.

De Emmenaar zou het brein zijn achter de mislukte overval, die het tweetal verdachten van doodslag op de vrouw maande om in de jeugdstelling op zoek te gaan naar geld. De twee verdachten voor de dood van de hulpverleenster (inmiddels 17 en 20 jaar oud) hoorden vorige week al twee en tien jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen zich eisen.

OM: ‘Stadjer had meer op zijn kerfstok’

De Groninger die dinsdag voor de rechter stond in Assen, heeft volgens het OM meer op zijn kerfstok dan het beramen van de overvallen in Emmen. Hij wordt ook verdacht van het mishandelen van zijn toenmalige vriendin en buurvrouw in het centrum van Groningen. De buurvrouw schoot te hulp nadat de verdachte zijn vriendin op de openbare weg aan de haren trok, trapte en meerdere vuistslagen gaf, onder meer in haar gezicht. De hulpactie moest de buurvrouw bekopen met een klap en een trap tegen haar hoofd. Beide vrouwen liepen fors letsel op.

Daarnaast vindt het OM dat de Stadjer, samen met de eerder genoemde Emmenaar, verantwoordelijk is voor de diefstal van scooters in de stad Groningen. Hij zou ook op een gestolen scooter hebben gereden en een groot mes (20 cm) in zijn bezit hebben gehad.