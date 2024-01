NS wil alsnog onderzoek naar economische impact treindienst tussen Groningen en Parijs

Foto: Rob Dammers - Vorden Arriva (noord) 349 trein 30837 Winterswijk, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=117447545

De NS gaat bezwaar aantekenen tegen de beslissing van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om geen onderzoek te doen naar de economische gevolgen van de plannen van Arriva en Qbuzz om een klein dertigtal nieuwe treinlijnen te laten rijden over het spoor waar normaal de NS de dienst uitmaakt. Eén daarvan is de aangekondigde Arriva-treindienst tussen Groningen en Parijs.

Dat laat de NS vrijdag weten aan RTV Noord.

Het gaat om een zogenaamde ‘economische evenwichtstoets’, waarmee de NS te weten wil komen of de Nederlandse staatstreinvervoerder economische schade oploopt door de treindiensten die Arriva wil ontplooien. Arriva heeft onder meer het plan om, vanaf medio 2026, een treindienst in te voeren tussen Groningen en Parijs. De NS drong eerder dit jaar al eens aan op zo’n toets, maar werd toen de deur gewezen door de ACM. Een bezwaar daartegen werden toen afgewezen.

Maar op het moment van aanvraag door Arriva was nog niet duidelijk of de NS de aangewezen vervoerder zou blijven op het hoofdrailnet. Daarom wil de NS, nu het bedrijf weet dat het de aangewezen concessiehouder is, dat de ACM de toets alsnog uitvoert. Mocht blijken dat de NS schade lijdt door de treinen van Arriva, dan kan het staatsbedrijf bij het Ministerie van Infrastructuur aankloppen voor compensatie.

Arriva laat aan RTV Noord weten zich geen zorgen te maken over het bezwaar bij de ACM en dat het doorwerkt om de treinen in de zomer van 2026 te laten rijden. Arriva krijgt mogelijk concurrentie op het spoor op de lijn tussen Stad en Parijs: ook het nieuwe treinbedrijf Heurotrain heeft een aanvraag ingediend voor treinritten naar de Franse hoofdstad.