Noord Nederlands Orkest voor tweede keer op rij in de Biddinghuizense klei, dit keer met muziek uit filmklassiekers

Foto: still uit video

Voor het tweede jaar op rij staat het Noord Nederlands Orkest op Lowlands. De organisatie van het festival maakte het optreden woensdagochtend bekend. Vorig jaar liet het orkest duizenden bezoekers uit hun dak gaan op Beethovens negende. Dit jaar staat filmmuziek op de setlijst.

Dit jaar speelt het NNO, onder leiding van dirigent Eivind Gullberg Jensen, topstukken uit filmklassiekers als ‘Pulp Fiction’, ‘The Godfather’ en ‘James Bond’. Het festival en het NNO hebben volgens Lowlands een ‘klik’, nadat het orkest vorig jaar een bijzonder succesvol eerste optreden gaf. Toen liet het NNO duizenden mensen springen op een aangepaste versie van Beethovens negende symfonie.

Het wordt het tweede optreden van het NNO op Lowlands, maar dat hadden er meer kunnen zijn. In 2020 werd een optreden van het NNO op Lowlands afgeblazen vanwege corona. Het jaar erna ging er om dezelfde reden een streep door het festival. Het jaar erna zaten sommige koorleden al in de auto, toen het concert werd afgeblazen. Ook in 2022 zou het NNO optreden op het Alpha-podium, maar bij de voorbereidingen ontstonden logistieke problemen, waardoor het concert van het NNO opnieuw werd afgelast.