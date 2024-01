Noord-Nederland vraagt om veertig miljoen uit Den Haag om treinproblemen naar Zwolle aan te pakken

Gedeputeerde Mathijs de Vries (Friesland) overhandigt een symbolische flessenhals - Foto via Sterk Noord-Nederland

Groningen, Friesland, Drenthe en de regio Zwolle willen dat het kabinet ‘flessenhals’ bij Meppel aanpakt. Een petitie, die bestuurders uit de eerder genoemde gebieden dinsdag aanboden aan de Tweede kamer in Den Haag, vraagt het kabinet om nog eens veertig miljoen euro op tafel te leggen voor de aanpak van het spoortraject tussen Zwolle en Meppel.

De treinverbinding tussen Meppel en Zwolle is als spoortraject de enige mogelijkheid voor Stadjers om op redelijke wijze via het ov in de Randstad te komen. Maar de ‘flessenhals’ bij Meppel kent regelmatig storingen en andere problemen, waardoor het hele treinverkeer naar het noorden vastloopt. Dat gebeurt gemiddeld zo’n 9 uur per week, aldus de aanbieders van de petitie.

Vorig jaar legde het demissionaire kabinet al 35 miljoen euro bij om de problemen aan te pakken, onder meer om een extra spoor aan te leggen en een extra perron toe te voegen in de Drentse plaats. Om dat te kunnen doen is nog eens 40 miljoen euro nodig. De overheden in het noorden willen daarnaast dat het aantal NS-Intercity’s naar het Noorden omhoog gaat, van twee naar vier.