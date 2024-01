Nog steeds gegoochel met energielabels

Het gegoochel met energielabels gaat nog steeds door, dat zeggen Sikkom-verslaggever Willem Groeneveld en wethouder Rik van Niejenhuis.

Diverse verhuurders vragen een te hoge huur omdat de woningen energiezuinig zouden zijn, maar in de praktijk blijkt dat dat niet het geval is. Zo betalen huurders niet alleen een torenhoge huur maar ook een hoge energierekening. Uitspraken van de huurcommissie over honderden foutieve toegekende energielabels maakten geen einde aan het gegoochel.

De podcast Grote Markt 1 met het gesprek tussen verslaggever Willem Groeneveld en wethouder Rik van Niejenhuis over energielabels verschijnt donderdag 26 januari.