Nog koffiedik kijken marathon op natuurijs gaat lukken, maar Noordlaren maakt zich er wel weer klaar voor

Foto Ruben Feiken.

Afwachten, afwachten, afwachten. De ijskoorts begint steeds meer op te komen met de aanstaande periode met vrieskou, maar voor Jan Geert Veldman van ijsvereniging De Hondsrug in Noordlaren is een voorspelling over een eventuele marathon op natuurijs eigenlijk nog veel te ver weg.

“De baan is schoongemaakt en zondagavond komen we bij elkaar om de aanleg van het ijs voor te bereiden. In de nacht naar maandag gaan we de eerste laagjes water weer aanleggen”, vertelt Veldman, die nog veel slagen om de arm houdt over een eventuele opening van de ijsbaan. “Het moet eerst maar eens goed koud worden. Als het een paar nachten tussen de vijf en zeven graden vriest, dan komen we in de buurt. En dan moet het ook wel de hele nacht doorvriezen en niet heel even. Als het ook overdag onder nul blijft en de zon niet te hard gaat, komen we een heel eind.”

Noordlaren gaat voor eerste marathon, maar voorspellingen zijn koffiedik kijken

Een harde voorspelling voor een eerste openingsdag doet Veldman nog niet: “Misschien dinsdagmorgen, afhankelijk van hoe het loopt. Misschien doen we de baan eerst alleen open voor het dorp.” En die eerste natuurijsmarathon van deze winter? “Natuurlijk gaan we ervoor, maar dat is nog heel ver weg. Als ik een voorspelling moet doen, dan zeg ik woensdagavond of misschien nog op donderdagochtend. Maar ik denk dat de koude periode net te krap gaat zijn. Maar er kan nog van alles veranderen, het zou natuurlijk best kunnen dat de kou nog wat langer duurt. Laten we het hopen.”