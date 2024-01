Nog één keer Pleuropsonic

De laatste editie van Pleuropsonic vindt op 20 januari plaats in Helpman. Het nevenfestival van Eurosonic Noorderslag bestaat dit jaar 14 jaar. Organisator Olaf Hartman heeft het besluit genomen om te stoppen met de organisatie van het festival om zich meer op zijn eigen bedrijf te focussen.

Hartman heeft sinds augustus 2021 zijn eigen bedrijf 2Dental tandtechniek in Groningen, wat het voor hem lastig maakte om beide te combineren. “We kregen het steeds drukker en drukker” zegt Hartman, “dus ik kreeg steeds minder tijd om het te organiseren”

Het idee voor Pleuropsonic is Hartman mee gekomen in 2011, nadat hij vanwege Eurosonic niet meer overal gratis kon komen. “Een paar van mijn favoriete cafés kwam ik niet in” zegt Hartman, “het eerste wat ik toen dacht was ‘pleur op, man'”. Daarna nam hij het besluit zelf Pleuropsonic op te zetten.

De laatste editie van Pleuropsonic is op zaterdag 20 januari in de ORKZ bar om acht uur ’s avonds met meerdere artiesten zoals The Gravediggers, Rat Patrol en Robert Lighthouse.