Nieuwkomer Mendes in wedstrijdselectie FC Groningen tegen Jong AZ

Foto: FC Groningen

Aanvaller Rui Mendes zit vrijdagavond bij de selectie van FC Groningen dat thuis tegen Jong AZ speelt. Mendes werd deze week overgenomen van FC Emmen.

Laros Duarte ontbreekt omdat hij met Kaapverdië de Afrika Cup spleet. Kevin van Veen is er ook niet bij, want de aanvaller is niet wedstrijdfit. Jorg Schreuders is een twijfelgeval.

FC Groningen – Jong AZ begint vrijdagavond om 20.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Erwin Blank.

Het duel in de Euroborg staat in het teken van In Memoriam. Dat is een jaarlijkse traditie waarbij FC Groningen de overleden supporters van de club herdenkt. De supporters worden daarom opgeroepen om op tijd naar het stadion te komen.