Nieuwe woonplekken en ruimere regels voor woonwagenbewoners

Foto: Gemeente Groningen

Er komen meer woonplekken voor woonwagenbewoners aan de westkant van de stad. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt.

Bovendien komt er een onderzoek naar de mogelijkheid om een standplaats onder andere via erfpacht uit te geven. Ook onder bewoners van woonwagens is de nood hoog voor woonruimte. De wachttijd voor een standplaats is opgelopen tot tien jaar. De gemeente wil daar iets aan doen. Bovendien geven landelijke regels aan dat er beleid moet komen voor de woonwagencultuur.

“Woonwagenbewoners blijven vaak hun leven lang op dezelfde plek wonen en jongeren willen ook graag een plek op die woonwagenlocatie om bij hun familie te blijven,” zegt wethouder Rik van Niejenhuis. “Dat samen zorgt voor een oplopende wachttijd.” De gemeente erkent het recht van wonen in familieverband vanuit de woonwagencultuur. Daarom komt er een locatie aan de westkant van de stad, met ruimte voor dertig woonplekken. De gemeente biedt daar geen standplaatsen meer te huur aan, maar onderzoekt of erfpacht mogelijk is.

De gemeente gaat op de huidige locaties onderzoeken of de bestaande huurwoonwagens te koop kunnen worden aangeboden aan de huidige huurders. Als ze willen blijven huren, dan blijft dit mogelijk. Welllicht is erfpacht ook een oplossing, of het afsluiten van een hypotheek. Een plek laten overnemen door familie of nabestaanden is nu nog niet mogelijk, maar dat kan ook veranderen. Een onderzoek naar een geschikte nieuwe locatie loopt nog. Dat wordt waarschijnlijk nog vóór de zomer bekendgemaakt.