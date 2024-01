Nieuwe monitor toont effecten van klimaatverandering in elke straat in Stad

Met de gloednieuwe monitor ‘Klimaat in je straat’ van de gemeente Groningen kan iedere stadjer bekijken wat de effecten van klimaatverandering zijn in zijn of haar eigen straat en wijk.

Zo is in de monitor met verschillende kaartlagen te zien op welke plekken hittestress kan ontstaan, waar wateroverlast kan voorkomen en wat het percentage groen in de wijk is. Je ziet ook direct wat je zelf kunt doen om de effecten van klimaatverandering te verminderen. De monitor is te vinden op de website van Duurzaam Groningen.

Extreme hitte, droogte of juist stortbuien komen steeds vaker voor. De gemeente Groningen is bezig om de wijken en dorpen beter bestand te maken tegen de gevolgen van het veranderende klimaat. Dat kan door stenen in de openbare ruimte te vervangen door groen en het aanplanten van meer bomen. Inwoners en ondernemers kunnen daar zelf ook mee aan de slag.

We krijgen in ons land steeds meer te maken met extreem hete dagen. Die zijn gevaarlijk voor jonge kinderen en oudere mensen, want zij raken sneller oververhit. Een tuin met veel bestrating houdt hitte lang vast. Dit is dan ook in huis te merken. In een versteende tuin is ook meer kans op wateroverlast. Door stenen te vervangen door groen wordt de tuin minder heet. Daarnaast kan regenwater in een groene tuin direct in de bodem wegzakken. Bovendien is fleurig groen in de tuin goed voor vogels, bijen en vlinders.