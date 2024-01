Nieuwbouwwoningen met gedeelte sociale huur in beeld voor Emmalaan in Haren

De beoogde nieuwbouwlocatie aan de Emmalaan. Foto: Google Streetview

De voormalige locatie van garage Van der Molen en later scootmobielwinkel Mango in Haren is in beeld voor nieuwbouwwoningen, zowel koopwoningen als middenhuur en sociale huur. Dat zei Woonborg-directrice Esther Borstlap zaterdag op OOG Radio.

Woonborg heeft samen met de andere woningcorporaties, de huurdersverenigingen en de gemeente Groningen voor de kerstvakantie nieuwe prestatieafspraken ondertekend. Deze afspraken omschrijven wat de betrokken partijen de komende jaren willen bereiken binnen de sociale huursector in de gemeente. Woonborg bezit sociale huurwoningen in Haren en de dorpen eromheen.

“Wij vinden dat dertig procent van alle woningen in Haren sociale huur moet zijn, nu is dat nog maar negentien procent”, zei Borstlap in het radioprogramma Haren Doet. In de nieuwe prestatieafspraken staat dat Woonborg 31 nieuwbouwwoningen wil realiseren binnen de gemeente Groningen. Dat gaat om woningen in Haren.

“Wij proberen zoveel mogelijk op eigen locaties nieuwbouw te realiseren, bijvoorbeeld door te slopen en dan meer nieuwe woningen te bouwen. In Haren is dat best wel ingewikkeld, want iedere woning heeft buren en dat levert altijd lange processen op. De andere kant is dat wij met rugdekking van de gemeente Groningen mee kunnen doen met projectontwikkelaars. Als een projectontwikkelaar in de gemeente Groningen iets wil realiseren, dan moet dertig procent van de woningen sociale huur zijn en voor het afnemen van die woningen bij ons aankloppen.”

In het kader daarvan is een groter nieuwbouwproject in beeld. Het is de bedoeling dat Woonborg aan gaat sluiten bij een nieuwbouwproject aan de Emmalaan, waar woningen moeten komen op het terrein waar vroeger de autogarage stond, die in 2019 afbrandde. Dat pand is later gesloopt en het terrein is sindsdien verlaten en afgesloten met bouwhekken. “Dat is van een projectontwikkelaar, dus die is echt even ‘in the lead’ om een plan te ontwikkelen met de gemeente en ons enerzijds, maar vooral ook met de omgeving, de mensen die daar omheen wonen.”

Concrete plannen liggen er dan ook nog niet. De buurt wordt dit jaar geïnformeerd over de plannen en hierbij betrokken. Ondertussen gaat Woonborg in Groningen ook door met andere thema’s, zoals het verduurzamen van haar woningen. Dit jaar wil de woningcorporatie bijvoorbeeld zestien woningen van de gasaansluiting halen. Eind dit jaar heeft Woonborg daarnaast in de gemeente Groningen nog maar vier woningen met een energielabel E of slechter.

Luister hier het interview met Esther Borstlap uit Haren Doet terug: