Nieuw onderhandelingsakkoord voor vakbonden woningcorporaties

Foto: Ecco van Oosterhout

Vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie kunnen een loonsverhoging krijgen van 10 procent en 2 procent eindejaarsuitkering. Dat voorstel biedt branchevereniging Aedes.

CNV-onderhandelaar Robbim Heins is tevreden over de uitkomst. Volgens hem is er sprake van een grote werkdruk bij corporatiemedewerkers. Ook wordt het werk steeds complexer. “Maar ondertussen liepen de salarissen mijlenver achter op de inflatie. Vandaar dat deze flinke structurele loonsverhoging op zijn plaats is.”

Branchevereniging Aedes bood een lange tijd niet meer dan van 8 procent loonsverhoging. Als reactie daarop tekenden 9000 werknemers afgelopen oktober een petitie waarin ze een fatsoenlijke koopkrachtcompensatie eisten. In de weken erna voerden de vakbonden acties. Op 30 november stonden actievoerders op het Damsterplein voor het pand van wooncorporatie Nijestee.

Vakbondsleden kunnen nog een paar weken nadenken of ze definitief akkoord gaan met het nieuwe aanbod. De nieuwe cao is dan geldig tot 1 april 2025.