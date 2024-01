Nevenwerkzaamheden van hoogleraren vanaf nu openbaar

Foto: Joris van Tweel. Academiegebouw

Alle universiteiten maken per direct de nevenwerkzaamheden van hun hoogleraren openbaar. Dat meldt de NOS. Met name de Rijksuniversiteit Groningen verzette zich hiertegen.

Op de website van de landelijke universiteitsvereniging UNL staan links naar registers met daarin alle hoogleraren en hun bijbanen van 14 academische instellingen. Voor het eerst zijn daarmee van alle hoogleraren hun nevenfuncties overzichtelijk en centraal te vinden. De universiteiten reageren hiermee op verschillende incidenten rond hoogleraren met omstreden bijbanen.

Jouke de Vries, interim-voorzitter van UNL, maar ook bestuursvoorzitter van de RUG, onderstreept in een persbericht het belang van de registers: “De transparantie van wetenschap is essentieel voor het vertrouwen in wetenschappers en hun resultaten. Met deze maatregelen zetten we goede stappen om die transparantie te verbeteren.”

Uit onderzoek van het tv-programma Nieuwsuur bleek dat universiteiten het verplichte overzicht van nevenfuncties van hoogleraren niet op orde hadden. Bij sommige universiteiten ontbrak het zelfs volledig. Tegelijk kwamen hoogleraren in opspraak vanwege ongeoorloofde belangenverstrengeling. Zo bleek hoogleraar Dmitry Kochenov van de RUG ook te lobbyen voor bedrijven die actief zijn in de omstreden Maltese handel in paspoorten.

Met name de RUG verzette zich tegen de publicatie, aldus de NOS. De bestuursrechter moest er aan te pas komen om de universiteit de verplichte transparantie te doen naleven. Ook minister Robbert Dijkgraaf vroeg de universiteiten om samen één centraal register op te stellen. Volgens UNL is dat om redenen van bijvoorbeeld privacy niet zomaar mogelijk. UNL heeft nu wel links naar de verschillende registers in één overzicht gezet.