Nationale Tuinvogeltelling van start: “Aantal huismussen gehalveerd”

De jaarlijkse Nationale Tuinvogeltelling vindt dit weekend plaats. De telling, waar ieder jaar duizenden mensen aan mee doen, geeft een inzicht hoe het gaat met de vogelpopulatie in ons land.

Meedoen is simpel. Je houdt een half uurtje je tuin of balkon in de gaten, noteert welke vogels je ziet, en geeft de resultaten vervolgens door op de website Tuinvogeltelling.nl. Op deze website is ook allerlei handige informatie te vinden, bijvoorbeeld hoe je een bepaalde vogelsoort kunt herkennen. Ook vind je er tips over hoe je bijvoorbeeld moet tellen, maar ook hoe je je tuin aantrekkelijk kunt maken voor tuinvogels.

De huismus eindigt traditiegetrouw op de eerste plaats. Toch gaat het helemaal niet goed met de mus en is hun aantal de afgelopen jaren gehalveerd. Daarom is dit jaar uitgeroepen tot het Jaar van de Huismus, waarbij er onderzoek wordt gedaan naar deze vogel. Vorig jaar deden er in de gemeente Groningen 1.193 mensen mee aan de telling. Samen telden zij 15.863 vogels. De huismus werd het vaakst gezien, namelijk 3.771 keer. De koolmees, 2.325, en de merel, 1.768 keer, maakten de top drie compleet.

