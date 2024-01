Nationale Ombudsman geeft inkijkje in conflict tussen gasgedupeerde en IMG

Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen - Foto via Nationaleombudsman.nl

Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen laat zaterdagochtend, via een ingezonden brief in De Telegraaf, zien hoe zijn instituut helpt bij conflicten tussen de overheid en burgers. Van Zutphen geeft zo een inkijkje in een geschil tussen een bewoner van het aardbevingsgebied het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG).

Hoewel de gebruikte naam van de vermoedelijke bevingsgedupeerde is gefingeerd (Erika), laat Van Zutphen zien hoe traag het IMG kan zijn in haar handelen. Het IMG wijst een aanvraag voor bevingsschade van Erika in eerste instantie af, terwijl haar buren wel door het IMG erkende aardbevingsschade hebben. Erika dient bezwaar in, maar wordt vervolgend een jaar in de wacht gehouden voor een beslissing via herhaaldelijk uitstel.

Erika is het, na ongeveer een half jaar uitstel, zat en besluit dat het genoeg is geweest met uitstel. Volgens Van Zutphen trekt de aardbevingsgedupeerde haar toestemming voor uitstel in, maar reageert het IMG alsnog niet met een beslissing. De Nationale Ombudsman startte vervolgens een onderzoek en concludeert: Erika heeft gelijk. “Het IMG heeft Erika ruim een jaar laten wachten op een reactie”, laat Van Zutphen optekenen in De Telegraaf. “Dat is veel te lang. Ook had het IMG Erika beter moeten informeren tijdens de procedure.”