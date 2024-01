Namen Davis Cup team dat in Groningen tegen Zwitserland speelt bekend

Captain Paul Haarhuis heeft de namen van het Nederlands team bekend gemaakt dat het in Martiniplaza gaat opnemen voor de Davis Cup tegen Zwitserland.

Dat tennisteam bestaat uit Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Gijs Brouwer en dubbelspelers Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer.

De Nederlandse tennissers komen op 2 en 3 februari in Groningen in actie. Haarhuis is blij met Groningen als speelstad, omdat er volgens hem bij de eerdere edities in Groningen een geweldige Oranjesfeer hing, wat belangrijk is in een landentoernooi.