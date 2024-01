Muntinglaan twee maanden dicht voor autoverkeer

Vanaf maandagochtend 22 januari tot en met woensdagmiddag 20 maart is de Muntinglaan afgesloten voor autoverkeer. Voetgangers en fietsers kunnen er wel langs.

De straat is dicht vanwege werkzaamheden langs de Muntinglaan, tussen de Paterswoldseweg en het Hoornsediep. Hier wordt onder andere een nieuwe berm van de zuidelijke ringweg opgebouwd.

Eerst worden via de Muntinglaan zand en puin aangevoerd, voor een deel van de weg. Er worden groenschermen geplaatst, een nieuw riool aangelegd en het bestaande riool wordt schoongemaakt. Daarna worden de bermen opgebouwd met EPS-blokken. Dat is een soort piepschuim dat veel in de wegenbouw wordt gebruikt. Op de blokken wordt teelaarde gestort. Daarop komen bomen en struiken te staan.

Tijdens de werkzaamheden kunnen omwonenden hinder van vrachtwagens en kranen ervaren, zoals trillingen en geluid van machines. Direct omwonenden ontvangen een brief met meer informatie.

Het autoverkeer wordt omgeleid via de Parkweg, Snelliusstraat, Huygensstraat en Hoornsediep worden tijdelijk tweerichtingsverkeer.