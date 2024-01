Mooiste winterse fietsfoto’s maken kans op prijzen bij Groningen Bereikbaar

Foto via Groningen Bereikbaar

Groningen Bereikbaar roept fietsers op om een foto in te sturen die het fietsgevoel vastlegt. Daarmee kunnen prijzen worden gewonnen.

Fietsers doen mee door tijdens hun rit af te stappen, een foto te maken – het maakt niet uit waarvan – en deze in te sturen of te delen via social media. Het doel van de actie is, mensen te stimuleren om ook in de winter te blijven fietsen.

Deelnemers maken onder meer kans op een fietsverrassingspakket, een cadeaubon van honderd euro bij een plaatselijke fietsenwinkel en een cadeaubon van vijftig euro bij Fotofabriek.

Deelnemen kan tot en met 8 februari. Foto’s kunnen gedeeld worden via de website van Groningen Bereikbaar. Een jury beoordeelt de foto’s en selecteert de winnaars. De prijsuitreiking vindt plaats op donderdag 15 februari.