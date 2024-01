Mollen alleen in nog in de klem bij sportvelden en begraafplaatsen, elders mogen ze hun gang gaan

Foto: Bouwe Brouwer via Wikimedia Commons (CC 3.0 SA)

‘Inwoners moeten leren samenleven met mollen en enige hinder dulden.’ Dat schrijft het gemeentebestuur aan de gemeenteraad, in een brief waarin het college bekendmaakt dat de gemeente grotendeels stopt met het gebruik van mollenklemmen.

De gemeente Groningen stopt met het gebruik van mollenklemmen, omdat het gemeentebestuur vindt dat de dieren recht hebben op een plek binnen de gemeente: “Mollen zijn medebewoners van onze gemeente en we zoeken naar manieren om beter met ze om te gaan en dierenleed te verkleinen. We doden geen dieren, tenzij dit niet anders kan.”

En waar dat niet anders kan, zo stelt het gemeentebestuur, zijn sportvelden en begraafplaatsen. “We willen niet dat grafmonumenten scheefzakken, een begraafplaats er slordig uitziet of dat sportvelden worden afgekeurd vanwege de veiligheid. Daarom blijven we mollen hier bestrijden met klemmen.”

De reden: “Er bestaat helaas geen diervriendelijke verjaagmethode waarmee mollen gegarandeerd op afstand gehouden kunnen worden. We zijn ons ervan bewust dat het vangen van mollen weliswaar direct effect heeft, maar dat dat effect ook tijdelijk kan zijn. In veel gevallen neemt een andere mol het vrijgekomen territorium in gebruik, met dezelfde hinder tot gevolg. Het wegvangen rondom sportvelden en begraafplaatsen zorgt er wel voor dat mollen het te beschermen gebied niet binnenkomen.”

Mollengaas vooralsnog te duur en te moeilijk

Tegelijk stelt het college dat er wel degelijk een methode is om mollen te weren: mollengaas. Dat wordt ingegraven rond een gebied waar mollen niet mogen komen. Maar dat is vooralsnog te duur en te lastig aan te leggen rond kabels en leidingen. “Alleen bij aanleg van nieuwe sportvelden of begraafplaatsen is dit te overwegen”, besluit het gemeentebestuur. “ We blijven de ontwikkelingen op het gebied van diervriendelijke verjaagmethodes volgen. Als er een goedwerkend alternatief is, zijn we voornemens dit toe te passen in plaats van klemmen.”

Het effect van het stoppen met mollenklemmen buiten de eerder genoemde plekken wordt de komende twee jaar in de gaten gehouden. “Er is dan beter zicht op de financiële gevolgen van het laten graven door mollen. We onderzoeken de mogelijkheid en haalbaarheid van het ingraven van mollengaas bij aanleg of renovatie van sportvelden.”