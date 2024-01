Minderjarige verdachte van explosie bij beautysalon op vrije voeten

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een 17-jarige verdachte van de aanslag op een beautysalon aan de Herestraat wordt vrijgelaten. Dat bepaalde de rechtbank in Groningen maandagmiddag. De jongen uit Tilburg moet wel verplicht thuisblijven en krijgt een enkelband om.

Een 19-jarige plaatsgenoot, die mogelijk ook iets met de aanslag in Stad te maken heeft, blijft voorlopig achter de deur, schrijft RTV Noord.

De 17-jarige Tilburger hoorde van zijn voorlopige vrijlating in een besloten zitting, omdat hij minderjarig is. Hij wordt, samen met drie anderen waaronder de 19-jarige hoofdverdachte, ook verdacht van aanslagen op verschillende panden in Winschoten en Groningen. De hoofdverdachte in de zaak rond explosies bij een gameshop en een kapperszaak bekenden betrokkenheid bij één of meerdere aanslagen.

Ook drie vrouwen uit Tilburg werden opgepakt op verdenking van de uitvoering van de explosie in de Herestraat van half september. Zij werden in november al vrijgelaten. Wel blijven ze verdachten in de zaak.

Bij de explosie in de Herestraat, die op 12 september tegen middernacht plaatsvond, vielen geen gewonden. Wel moesten enkele huizen uit voorzorg een tijd ontruimd worden. De zaken in Groningen en Winschoten houden waarschijnlijk verband met elkaar en volgens de politie gaat het om een conflict in het criminele circuit.