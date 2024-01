Minder housen in MartiniPlaza door geluidsoverlast, maar groot housefeest verhuist wel naar Stadspark vanwege lege agenda

Tegen het einde van het concert veranderde het stadspark in een zee van snippers en vuur - Foto: Martijn van der Aa

Het aantal evenementen in het Stadspark zijn dit jaar beperkt in aantal en omvang. Uit de jaarplanning voor grote evenementen van de gemeente blijkt dat wel twee ‘nieuwkomers’ zijn in de programmering om de lege plekken op te vullen. Eén daarvan is nog in ontwikkeling. De andere is, zeker met het oog op geluidsoverlast aan de westkant van Stad, een opvallende keuze.

“2024 is een jaar met beperkingen voor het programma op het Evenemententerrein Stadspark”, schrijft het gemeentebestuur aan de gemeenteraad. De werkzaamheden aan de ringweg en aan de achterzijde van het Hoofdstation zorgen voor de beperkingen, omdat de bereikbaarheid van de Stad dan onder druk staat. Alleen al voor de grote stremmingen op de zuidelijke ringweg tussen maart en september moet het aantal autoritten op de Groningse hoofdwegen met twintig procent omlaag.

Daardoor zijn er geen evenementen mogelijk in het Stadspark met een publieksomvang groter dan 30.000 bezoekers. Grote concerten als die van Rammstein van vorig jaar zijn er dus niet en ook grote festivals als Stadspark Live (wat inmiddels ter ziele is) komen niet op de agenda.

Zomerconcerten

Om de lege plekken in de agenda toch wat op te vullen, kiest de gemeente ervoor om de continuïteit’ te behouden met twee opvallende evenementen. Eén daarvan is een een serie concerten die SPOT Groningen ontwikkelt voor aanstaande zomer. Hoe dat er precies uit gaat zien, is nog niet duidelijk. Maar het worden er waarschijnlijk vier, waar per avond zo’n 15.000 tot 20.000 bezoekers naar toe kunnen.

Wie er op het podium staan is dus nog onduidelijk, maar de gemeente laat weten dat SPOT zoekt naar ‘een mix van lokale, nationale en internationale programmering’. De concerten vinden plaats tussen half juni en half juli.

Housefeest verhuist (eenmalig) uit MartiniPlaza vanwege geluidsoverlast en komt groter terug in Stadspark

De tweede ‘opvuller’ is een opvallende: het Free Your Mind festival. Het housefeest bestaat al tientallen jaren en stond al meermaals in MartiniPlaza. Maar de gemeente besloot in november dat het aantal housefeesten met veel lawaai en late eindtijden in de evenementenlocatie naar beneden moet. Wethouder Rik van Niejenhuis liet destijds weten blij te zijn dat de housefeesten binnen plaatsvinden in plaats van buiten vanwege de geluidsoverlast. De wethouder stelde tegelijkertijd dat het aantal binnenfeestjes in MartiniPlaza terug moet in aantal, duur en decibels, omdat de geluidsisolatie van MartiniPlaza te veel lawaai doorlaat.

Opvallend is dat de gemeente er nu voor kiest om juist dit housefeest naar het Stadspark te verplaatsen, buiten dus. Sterker nog: het festival wordt ingedikt en er komt in het Stadspark ruimte voor 24.000 bezoekers op zaterdag 27 juli. “Het evenement past binnen de kaders van het Evenemententerrein Stadspark en ons evenementenbeleid, en voldoet aan een grote vraag”, schrijft het gemeentebestuur aan de raad. “Met Free Your Mind kunnen we het beperkte aanbod van dance events in MartiniPlaza enigszins compenseren.”

Het housefeest verhuist wel wat in tijd in vergelijking met MartiniPlaza, want het feest mag niet doorgaan tot in de nachtelijke uren. “We zijn ons er wel van bewust dat dance events in de buitenlucht, gelet op de bastonen, meer impact op de omgeving hebben dan andere evenementen”, schrijft het college. “We zullen de editie 2024 dan ook met de organisator evalueren, alvorens we toezeggingen doen over edities in de komende jaren.”

Rustperiodes

De gemeente laat weten dat er, tegelijk met de aanpassingen in het schema, nu maatregelen worden genomen om de ‘balans’ te verbeteren aan de westkant van de stad. Er komt één weekend per maand tijdens het evenementenseizoen een ‘rustperiode’ aan de westkant van Stad. Dat betekent dat er dan geen geluidsevenementen plaats mogen vinden in MartiniPlaza en het Stadspark.

Ook mogen dancefeestjes minder lang duren en kan er worden geschoven met evenementen als ze te dicht op elkaar zitten. Over de laatste twee voornemens is de gemeente nog in gesprek met MartiniPlaza en de organisatoren van de feesten.