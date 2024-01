Meerderheid tekent zich af in Kamer voor veertig miljoen extra uit Den Haag om treinproblemen naar Zwolle aan te pakken

Foto: Andor Heij. Meppel station

In de Tweede Kamer tekent zich een meerderheid af voor een voorstel om de ‘flessenhals’ bij Meppel versneld aan te pakken. Het amendement van CU-Kamerlid Pieter Grinwis laat het demissionaire Kabinet veertig miljoen euro op tafel te leggen voor de aanpak van het spoortraject tussen Zwolle en Meppel.

De treinverbinding tussen Meppel en Zwolle is als spoortraject de enige mogelijkheid voor Stadjers om op redelijke wijze via het ov in de Randstad te komen. Maar de ‘flessenhals’ bij Meppel kent regelmatig storingen en andere problemen, waardoor het hele treinverkeer naar het noorden vastloopt. Dat gebeurt gemiddeld zo’n 9 uur per week, aldus de aanbieders van de petitie.

Vorig jaar legde het demissionaire kabinet al 35 miljoen euro bij om de problemen aan te pakken, onder meer om een extra spoor aan te leggen en een extra perron toe te voegen in de Drentse plaats. Om dat te kunnen doen is nog eens 40 miljoen euro nodig.

De Kamerfracties van de ChristenUnie, GroenLinks/PvdA en CDA dienden een amendement in op de begroting voor Infrastructuur en Waterstaat, die het demissionaire kabinet vraagt om de veertig miljoen op tafel te leggen. Inmiddels hebben NSC, VVD, BBB, D66 en JA21 zich ook achter het voorstel geschaard. Het amendement kan daarmee rekenen op steun van een brede Kamermeerderheid.