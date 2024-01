Meer patiënten dan vorig jaar op SEH Martini Ziekenhuis, vooral door alcoholvergiftiging

De hoofdingang van het Martini Ziekenhuis - Foto: Kees Stuip voor Martini Ziekenhuis

De overgang van 2023 naar 2024 zorgde voor meer drukte in het Martini Ziekenhuis dan een jaar eerder. Vooral op de Spoedeisende Hulp (SEH) werden meer patiënten dan vorig jaar behandeld, met name als gevolg van alcoholvergiftiging.

Op de Spoedeisende Hulp (SEH) werden in de afgelopen nieuwjaarsnacht in totaal 25 patiënten behandeld, negen meer dan in de jaarwisseling ervoor. Elf van van hen kwam naar de grootste SEH van het noorden voor een alcoholvergiftiging. Bij de jaarwisseling 2022/2023 waren dat er maar twee, een opvallende stijging.

Volgens het Martini Ziekenhuis kreeg de SEH in de nieuwjaarsnacht ook te maken met agressie. Eén patiënt moest met inzet van beveiliging uit het ziekenhuis worden verwijderd.

Minder drukte bij Brandwondencentrum

In het Brandwondencentrum van het Martini werden in totaal veertien patiënten behandeld. Elf van deze patiënten konden na een poliklinische behandeling weer naar huis. Het aantal slachtoffers met brandwonden lag lager dan een jaar geleden: bij de jaarwisseling 2022/2023 werden in totaal 36 patiënten behandeld. De meeste patiënten met brandwonden waren jonger dan 15 jaar. Deze kinderen werden vaak als omstander getroffen door een vuurpijl. Slechts één slachtoffer liep brandwonden op door carbid, vorig jaar waren dat er meer dan dertien.

Veel telefoontjes van huisartsen en andere ziekenhuizen

Naast de klinische en poliklinische behandelingen kreeg het Brandwondencentrum deze jaarwisseling opvallend veel telefoontjes van huisartsen en zorgprofessionals uit andere ziekenhuizen, aldus het Martini Ziekenhuis. Zij belden voor overleg over de zorg voor patiënten met brandwonden die op andere locaties binnen kwamen.