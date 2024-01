Meer Groningers ontvingen afgelopen jaar WW-uitkering

Foto: Gerrit de Haan

Het afgelopen jaar nam het aantal mensen met een WW-uitkering in Groningen toe. Dat past volgens het UWV in het beeld van de economische recessie waarin ons land het afgelopen jaar terechtkwam.

Vooral vanuit de commerciële dienstverlening en de chemische industrie ontvingen meer Groningers een WW-uitkering. Voor dit jaar verwacht de uitkeringsinstantie een verdere stijging van het aantal WW-uitkeringen.

Eind december ontvingen 2.329 inwoners van de gemeente Groningen een WW-uitkering. Dat waren er 19 minder dan de maand ervoor, maar 152 méér dan een jaar geleden.

Vergeleken met een jaar geleden kwam de WW in de provincie Groningen 6,3 procent hoger uit. Dat zijn 336 uitkeringen. Ook landelijk nam het aantal WW-ers toe in het afgelopen jaar. Met een toename van 7,8 procent was de landelijke stijging van de WW sterker dan die in Groningen. Voor het komende jaar verwacht UWV een verdere toename van het aantal uitkeringen. Toch blijft de WW historisch gezien op een laag niveau.