Massale belangstelling voor reünie noopt WLG om tweede datum te prikken

Het Willem Lodewijk Gymnasium bestaat dit jaar 115 jaar. Voor de school is dat reden om een reünie te organiseren. Er is echter één probleem: de belangstelling is veel groter dan gedacht.

Aanvankelijk was het de bedoeling om op 9 maart met ongeveer vierhonderd oud-leerlingen stil te staan bij het lustrum. Omdat er veel meer aanmeldingen binnenkwamen dan men verwacht had, werd besloten om voor de leerlingen die tussen 2016 en nu op de school hebben gezeten, een tweede reünie te organiseren op zaterdag 20 april. Maar ondanks die keuze is voor de reünie op 9 maart nu al de maximumcapaciteit bereikt. “We zijn overweldigd door het grote aantal aantal aanmeldingen”, laat de school weten. “Helaas is de inschrijving voor de examenjaren tot en met 2015 gesloten. We vinden het heel jammer dat we oud-leerlingen moeten teleurstellen, maar we kunnen niet anders dan een limiet stellen aan het aantal aanwezigen.”

Lessen van een oud-docent volgen

De reünie vindt plaats in het schoolgebouw in Laanhuizen. “Het programma zal bestaan uit een plenair gedeelte, een muzikale bijdrage, de mogelijkheid om een les te volgen van een oud-docent en uiteraard is er alle ruimte om herinneringen op te halen.” Meer informatie vind je op deze website.

WLG

Het Willem Lodewijk Gymnasium werd opgericht in 1909. Tot 1923 werd er les gegeven in een gebouw aan de Oosterstraat 46. Daarna verhuisde men naar de Oosterstraat 11. Toen het leerlingenaantal sterk steeg, en het pand aan de Oosterstraat te klein werd, werd in 1967 begonnen met de nieuwbouw aan de Verzetsstrijderslaan, dat in 1969 in gebruik werd genomen. Tegenwoordig heeft het WLG rond de zevenhonderd leerlingen.

In 2009, tijdens het honderdjarig bestaan, maakte stadshistoricus Beno Hofman een aflevering van Beno’s Stad gewijd aan de school: