Marre uit groep 7a doet al jaren mee aan de tuinvogeltelling: “Je leert hier heel veel van”

Marre maakt bij het determineren gebruik van een smartphone. Foto: ingezonden

Dit weekend vindt de Nationale Tuinvogeltelling plaats. De Brederoschool aan het Ina Boudierplantsoen heeft kinderen opgeroepen om zoveel mogelijk mee te doen aan de telling. Volgens directeur Marike Venema leer je door de telling veel over je omgeving.

Hoi Marike! Zitten kinderen van jullie school dit weekend massaal vogels te turven?

“Dat vermoed ik wel. In de aanloop naar deze telling is er in eigenlijk alle klassen aandacht besteed aan het onderwerp. Sommige klassen hebben gezamenlijk geteld, bij andere klassen lukte dit niet vanwege het drukke onderwijsprogramma. Overigens is dat ook niet erg. Als je met alle 22 klassen, die we hebben, gaat tellen in het naastgelegen plantsoen dan krijg je ook veel dezelfde resultaten. Daarom hebben we inderdaad opgeroepen om thuis, in je eigen achtertuin, een telling te doen, waar we het dan komende maandag op school over kunnen hebben.”

Eén van jullie leerlingen die hier trouw aan mee doet is Marre hè?

“Dat klopt. Zij zit in groep 7a. Zij doet al verschillende jaren aan de telling mee. Zij heeft vanochtend met een determineerkaart een half uurtje vogels geteld in haar achtertuin. Als school stimuleren wij dit ook. Het is namelijk voor alle kinderen leerzaam. Je bent bezig met tellen, je bent bezig met het invullen van een formulier, en je leert herkennen. Je bent verschillende basisvaardigheden door zo’n telling aan het ontwikkelen.”

Dat jullie als school hier aandacht voor vragen is op zich niet zo vreemd want jullie zijn veel met groen bezig …

“Groen is een heel belangrijk thema op onze school. Ons schoolplein hebben we bijvoorbeeld klimaatadaptief gemaakt. Er zijn veel bloemen, bomen en egelhuisjes te vinden. We hebben het zo ingericht dat het een plek is die wij kunnen gebruiken, maar waar het ook voor dieren prettig vertoeven is. Onze school staat naast het Ina Boudierplantsoen, waar eekhoorns, spechten en kraaien wonen. Door de aandacht voor groen in onze lessen nemen we kinderen mee in dit verhaal. Ze leren dat alles verband met elkaar houdt.”

Dat betekent dus ook dat ze dit weekend mogelijk zelf conclusies kunnen trekken als er weinig of geen vogels worden geteld in hun tuin …

“Dat verwacht ik wel. Er wordt wel eens geroepen door de kinderen dat ze vinden dat er meer vetbollen bij de school moeten worden opgehangen. En dat is waar het mee begint: het aanbieden van voedsel in je tuin voor de vogels. Maar er komen ook andere zaken om de hoek kijken. Is je tuin wel groen genoeg? Als je tuin minder groen is, dan komen er minder vogels, maar kan het betekenen dat je bij een hoosbui meer overlast hebt van het regenwater. Deze elementen proberen we wel aan de kinderen mee te geven.”

Deze aandacht voor de natuur: wat levert dat op?

“We zien dat kinderen zuiniger zijn op de natuur. Maar er is ook meer besef. Een aantal jaren geleden hebben we een jaar lang de natuur in het plantsoen in kaart gebracht. Wat leeft daar? We kwamen tot 57 verschillende vogelsoorten, zeven zoogdieren, zoals de eekhoorn, egel, vos en ree, en verschillende vleermuissoorten. Dat zorgt voor heel veel betrokkenheid. Of zoals de kinderen dan zeggen, we moeten goed voor de vogels zorgen, want zij eten de vliegjes op. Zorgen we niet goed voor de vogels, dan hebben we komende zomer last van veel vliegjes.”

Kinderen die druk aan het tellen zijn. Heeft de schooldirecteur zelf ook al geteld?

“Haha, jazeker. Goed voorbeeld doet volgen. Ik heb een kleine tuin, maar er is wel voldoende vogelvoer te vinden. Ik heb vanochtend een aantal Turkse tortels geteld, de grote bonte specht, het roodborstje en de pimpelmees. En uiteraard ook de huismus.”

Toch gaat het met die huismus niet goed …

“Dat heb ik ook gehoord, maar ik zet daar wel mijn vraagtekens bij. Het aantal huismussen is sinds 1990 gehalveerd. Bij ons op school denken we dat sinds 2019 het aantal mussen weer aan het toenemen is. Mede ook omdat meer mensen hun tuinen vriendelijker inrichten, met bijvoorbeeld heggen waar de mussen zich makkelijk en goed in kunnen verstoppen.”

Samengevat: de vogeltelling is belangrijk …

“Absoluut. Op lokaal terrein, waarbij kinderen leren wat er in hun omgeving leeft, maar ook nationaal, dat het in een perspectief kan worden geplaatst.”

Ook meedoen aan de Tuinvogeltelling? Dit kan vandaag nog. De resultaten van een half uur tellen kunnen doorgegeven worden op deze website.