Marijke Groenewoud opnieuw snelste tijdens tweede schaatsmarathon in Noordlaren

Screencap uit livestream via Schaatsen.nl

Marijke Groenewoud zorgde woensdagavond voor haar tweede winst op natuurijs van deze winter in Noordlaren. Ze troefde in de sprint op een afgetekende manie Lianne van Loon en Esther Kiel af.

Al vroeg in de wedstrijd namen zo’n twintig vrouwen een ronde voorsprong. Een klein groepje met een paar favorieten probeerde dat in de tweede helft van de wedstrijd opnieuw, maar werd teruggehaald. De dames deden het daarna rustig aan in de eindfase van de wedstrijd, waarmee een eindsprint naar de finish onvermijdelijk leek. Groenewoud ging in de laatste ronde al vroeg aan, maar won met overmacht.

Daarmee mochten dezelfde vrouwen het podium betreden als in Winterswijk, waar dinsdagavond voor het eerst deze winter een marathon op natuurijs werd verreden. In Noordlaren wisselden Kiel en Van Loon hun tweede en derde plek uit ten opzichte van Winterswijk.

De marathon in Noordlaren is voorlopig de laatste, zo meldde de KNSB woensdagavond aan RTV Drenthe. De dooi gooit roet in het eten voor een derde wedstrijd, aldus de schaatsbond. De mannen rijden vanaf 20.15 uur voorlopig dus de laatste rondjes op natuurijs in Noordlaren.