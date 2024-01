Maria Jongsma van de Voedselbank overleden

Maria Jongsma, bestuursvoorzitter van de Voedselbank

Maria Jongsma is woensdag op 69-jarige leeftijd overleden aan ALS. Dat meldt RTV Noord.

Jongsma bekleedde een groot aantal bestuursfuncties. Ze was tot oktober vorig jaar voorzitter van de Voedselbank Groningen, maar nam afscheid toen ze hoorde dat ze aan ALS leed. Dat is een zenuw- en spierziekte waarbij langzamerhand alle lichaamsfuncties uitvallen.

Een van de laatste verdiensten van Jongsma was de gratis kinderopvang. Vorige maand nog omarmde wethouder Carine Bloemhoff haar plan voor gratis kinderopvang in Groningen. In mei vorig jaar ontving ze de Ubbo Emmiuspenning van de Rijksuniversiteit, voor haar maatschappelijke verdiensten.