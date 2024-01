Marathon klaverjassen en sjoelen in Onnen: “Dit is zo gezellig”

Dorpshuis De Tiehof in Onnen staat zaterdag in het teken van een marathon klaverjassen en sjoelen. Jos Vlaar van kaart en sjoelclub ‘slim in trek’ spreekt van een hoge opkomst.

Hoi Jos! Vanochtend om 10.00 uur zijn jullie begonnen. Hoe verloopt de dag tot nu toe?

“Het gaat heel goed. Het is ontzettend gezellig. Voor deze marathondag hebben zich 42 mensen opgegeven. Dat zijn er meer in vergelijking met eerdere edities. En de deelnemers komen ook overal vandaan. Uit eigen dorp, maar er komen ook deelnemers uit Bad Nieuweschans en Eelde. Het is het effect van wat reclame maken, maar ook omdat we deze marathondag al voor de 23ste keer organiseren. We hebben best wel naam gemaakt.”

Wat is jullie doel met deze dag?

“Het is echt voor de gezelligheid. Om wat leuke potjes te spelen, om wat gezellig met elkaar te kletsen. Voor deze dag zijn we niet op zoek naar wedstrijdspelers die voor de prijzen gaan spelen. Het is echt bedoeld om er een mooie dagen van te maken, om elkaar te leren kennen, waarbij jonge deelnemers met oudere deelnemers in gesprek komen. En het is ook goed voor het dorp. Als je kijkt naar Onnen: er zijn geen winkels meer. De school is er niet meer. We hebben het dorpshuis nog. Dan moet je zo nu en dan ook wat organiseren om wat leven in de brouwerij te houden.”

Waarbij er tot vanavond 22.00 uur geklaverjast en gesjoeld wordt …

“Het sjoelen hebben we helaas af moeten gelasten. Daar hadden zich te weinig mensen voor opgegeven. We zien dat sjoelen sowieso wel lastig is. Als je naar onze vereniging kijkt dan hebben we op dit moment vijf actieve sjoelers. Dat houdt niet over. Hoe dat komt, dat weten we niet. Dus als je het over wensen hebt, dan zouden we heel graag wat meer leden willen hebben die zich hier mee bezighouden.”

Hoe gaat het met jullie als vereniging?

“Eigenlijk gaat het heel goed. We hebben een aantal jonge leden, maar het gros is wat ouder. Dat zie je vandaag tijdens onze marathon ook. Dus naast de wens die we voor het sjoelen hebben zouden we het ook heel leuk vinden om wat meer jonge mensen te kunnen gaan begroeten. Maar tegelijkertijd realiseren wij ons dat dit lastig is. Jonge mensen hebben tegenwoordig te maken met volle agenda’s en veel verplichtingen. Dus we zijn tevreden, maar zouden het heel leuk vinden als we ook wat jongere mensen aan de vereniging toe zouden kunnen voegen.”

Jullie gaan tot vanavond 22.00 uur door. Zijn er al wat spannende potjes gespeeld?

“We hebben inderdaad al wat spannende potjes gezien. Vanavond komen er trouwens nog twee deelnemers bij. We zitten nu op 42 deelnemers en dat is voor klaverjassen een onhandig aantal. Dat speelt lastig. Maar we gaan straks eerst eten. Voor vanavond staat er een stampotbuffet op het programma met boerenkool, hutspot, worst en spekjes. Het is dat ik je het niet kan laten zien, maar het staat al klaar en het ziet er ontzettend lekker uit.”

En volgend jaar weer?

“Ja, daar hopen we wel op. Dat lijkt ons heel leuk.”