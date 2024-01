Man (23) gooit ruit in, eet pizza en wijn in ouderlijk huis en draait twee jaar de cel in

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

Een verslaafde en verwarde jongeman is vrijdag veroordeeld tot twee jaar in een kliniek voor stelselmatige daders. De man kreeg de straf opgelegd in de rechtbank in Assen, omdat hij in november vorig jaar een ruit ingooide bij het huis van zijn ouders in Haren. De 23-jarige man ging ook naar binnen, om zich te goed te doen aan pizza en wijn.

Volgens de rechtbank wist de man dat hij niet welkom was in zijn ouderlijk huis, ook nadat een eerder contact- en locatieverbod was afgelopen. De verslaafde en psychisch aangedane man is niet vreemd met cellen en instellingsbedden. De ouders van de 23-jarige wilden hem daarom niet in hun huis hebben. De ouders van de man waren dan ook niet thuis, omdat ze hun huis mijden wanneer de man op vrije voeten is.

“De verdachte wist dat hij niet welkom was in zijn ouderlijk huis”, stelt de rechtbank. Hij heeft zich bij het plegen van de strafbare feiten laten leiden door zijn eigen behoeften en heeft hierbij geen respect gehad voor de wens van zijn ouders om niet te worden geconfronteerd met verdachte in hun woning. Verdachte heeft ook niet stilgestaan bij de hinderlijke gevolgen van het vernielen van de ruit.”

De advocaat van de verdachte pleitte voor een voorwaardelijke straf en een klinische behandeling, omdat de man zijn misdrijven alleen maar pleegt tegen zijn ouders. “De verdachte staat niet eens op de veelplegerslijst. Dan kan niet worden gesteld dat de maatschappij beschermd dient te worden tegen het handelen van verdachte.”

Maar de rechter besloot de man toch naar een cel in een veelplegerskliniek te sturen. De pizza, de wijn en de kapotte ruit bezorgen de ouders van de man nu twee jaar respijt. “De verdachte is onwillig dan wel onmachtig om zich langdurig te conformeren aan een therapeutische klinische setting”, stelt de rechtbank. “Zolang verdachte middelen blijft gebruiken en er aan zijn maatschappelijke situatie niets verbetert, zal een nieuw door verdachte gepleegd strafbaar feit slechts een kwestie van tijd zijn.”