“Maandag sneeuwbuien, komende dagen winterse neerslag”

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De komende dagen krijgen we te maken met winterse buien. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis neemt vanaf het weekend de kans op zachter weer toe.

“Maandag wisselen felle opklaringen en enkele sneeuwbuien elkaar af”, vertelt Kamphuis. “Het wordt 3 of 4 graden bij een matige noordwestenwind, windkracht 3 tot 4. In de nacht van maandag op dinsdag zijn er een paar opklaringen en een kleine kans op een winterse bui. Minima rond of iets onder het vriespunt. Dinsdag vallen er wederom een paar buien met kans op winterse neerslag. Ook is er af en toe zon en wordt het 4 graden bij een zwakke of matige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 2 tot 4. In de nacht van dinsdag op woensdag ligt de minimumtemperatuur rond de -1 tot -3 graden.”

“Woensdag is er eerst af en toe zon en neemt de bewolking toe. Op een enkel winters buitje na blijft het droog en het wordt 2 of 3 graden bij een zwakke veranderlijke wind, windkracht 2. In de nacht van woensdag op donderdag lichte vorst. Donderdag en vrijdag is het overwegend droog, valt er een enkele winterse bui, en schijnt de zon geregeld. Overdag wordt het 4 of 5 graden en in de nachten is er kans op wat lichte vorst. Tijdens het weekend is het vaak droog en wordt het overdag 2 tot 3 graden. In de nachten is het dichtbij, of iets onder nul. Na het weekend komt er waarschijnlijk een westelijke tot zuidwestelijke stroming op gang en neemt de kans op zachter weer toe. Een terugkeer naar een kletsnat weertype lijkt nog niet aan de orde.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.