“Maandag flinke perioden met zon, komende dagen kans op een buitje”

De komende dagen verlopen nagenoeg droog. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis neemt vanaf woensdag de kans op een buitje toe, en aan het einde van de week kan het ook flink gaan waaien.

“Maandag zijn er flinke perioden met zon en trekken er enkele sluierwolken over”, vertelt Kamphuis. “In de middag wordt de bewolking geleidelijk aan dikker, maar het blijft vrijwel overal droog. De maximumtemperatuur schommelt rond de 10 graden bij een zwakke zuidelijke wind, kracht 2. In de nacht van maandag op dinsdag zakt de temperatuur tot rond de 6 graden.

Dinsdag is er eerst af en toe zon, maar neemt gaandeweg de bewolking toe. Ook dan blijft het vrijwel overal droog en wordt het met 11 graden nog wat zachter. Er waait een forse zuidwesten- tot westenwind, kracht 5.

Woensdag wordt het een graad of 7. Er is veel bewolking en de kans op een buitje neemt wat toe. Veel neerslag valt er zeker niet. Kijken we verder vooruit, dan kan er van donderdag tot en met het weekend een buitje vallen. Wolkenvelden worden afgewisseld door een enkele opklaring en overdag wordt het rond de 10 graden. Daarbij staat er een matige, soms vrij krachtige wind uit westelijke richtingen.”

