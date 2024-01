Maak een horrorfilm in of over Groningen en maak kans op vijfhonderd euro

Foto: Graeme Maclean - originally posted to Flickr as bad clown, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4083868

Ben je een student, een beginnende filmer, amateur of al een echte professional en is film maken je passie? Dan daagt Stichting de Productie jou uit om een korte horrorfilm (of animatie) te maken en in te zenden voor de ‘Cine Challenge Groningen’.

De Cine Challenge is een prijsvraag voor studenten, beginnende filmers, amateurs en professionals, die een passie hebben voor het maken van films. De ingezonden films moeten tussen de 1 en 15 minuten duren. Ze spelen zich af in de stad of regio Groningen en/of hebben een connectie met de stad. Het thema voor dit jaar is ‘horror’.

De bekendmaking van de prijswinnaars vindt plaats op 6 juni, in vier categorieën: beste film, beste montage, beste cinematografie en beste acteur. De organisatie is in handen van Stichting de Productie Groningen. De winnaar van de prijs voor de beste film wint vijfhonderd euro.

De inschrijving sluit op 1 mei aanstaande. Aanmelden kan via de website van De Productie Groningen.