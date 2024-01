Lycurgus is ook met Talentteam snel klaar

Nova Tech Lycurgus boekte dit weekend zoals verwacht twee thuiszeges. Zowel tegen Prima Donna Kaas Huizen als tegen Talentteam Papendal werd het 3-0.

Zaterdagavond gebeurde dat in Martiniplaza. Daar had het team van coach Arjan Taaij weinig moeite met de opponent uit het Gooi, die in de competitie negende staat. Alleen in de derde set waren beide ploegen langere tijd aan elkaar gewaagd. De setstanden tegen Huizen waren 25-19, 25-13 en 25-21.

Zondagmiddag begroette Lycurgus in sporthal Olympus in Assen Talentteam Papendal, omdat Martiniplaza niet beschikbaar was. Setstanden tegen de hekkensluiter van de eredivisie waren 25-22, 25-15 en 25-19.