Lycurgus in eigen huis snel klaar met Huizen

Nova Tech Lycurgus had zaterdagavond in Martiniplaza weinig moeite met Prima Donna Kaas Huizen. Het werd 3-0 tegen de huidige nummer 9 uit de competitie.

Alleen in de derde set waren beide ploegen langere tijd aan elkaar gewaagd. De setstanden waren 25-19, 25-13 en 25-21.

Zondagmiddag speelt Lycurgus wederom een thuiswedstrijd; dan tegen Talentteam Papendal. Omdat Martiniplaza niet beschikbaar is, wordt de wedstrijd gespeeld in sporthal Olympus in Assen, de thuisbasis van de dameseredivisionisten van Sudosa-Desto.