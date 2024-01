Lycurgus door naar halve finale beker

Nova Tech Lycurgus heeft zich geplaatst voor de halve finale van de bekercompetitie. De Groninger volleyballers wonnen woensdagavond de wedstrijd in de kwartfinale in Nijmegen van VoCASA, de huidige nummer 7 van de competitie: 1-3.

Bij Lycurgus was er geen onderschatting van de tegenstander, want onlangs won VoCASA in de competitie van de Groningers, met 3-2. In de bekerwedstrijd ging de eerste set ook naar de thuisploeg, met 25-19, maar daarna werden de overige sets gewonnen door Lycurgus, met 19-25, 20-25 en 20-25.