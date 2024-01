Lintje voor RUG-hoogleraar Leon Verstappen tijdens jubileumcongres

Leon Verstappen - Foto via Rijksuniversiteit Groningen

Leon Verstappen is vierde vrijdag zijn 25-jarig ambtsjubileum als hoogleraar Notarieel Recht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens het congres in de Akerk werd Verstappen benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau door burgemeester Koen Schuiling.

De 58-jarige Verstappen is sinds 1998 hoogleraar in Groningen, naast zijn werk als notaris bij een groot kantoor. Ook is Verstappen plaatsvervangend raadsheer in de familiekamer van het Gerechtshof te Den Haag. Verstappen wordt gezien als een vooraanstaand wetenschapper, met meer dan driehonderd wetenschappelijke en vakpublicaties op zijn naam. Daarnaast schreef Verstappen mee aan verschillende succesvolle wetsvoorstellen, waaronder rond de afschaffing van het algehele gemeenschap van goederen in het huwelijk, en was hij medeoprichter van onder andere het Groningen Centre for Law and Governance en het Netherlands Institute for Law and Governance.

De RUG noemt Verstappen een ‘amicale, verbindende decaan’: “Collega’s, studenten en promovendi noemen hem benaderbaar en vriendelijk, loyaal en toegewijd. Die warme betrokkenheid blijkt ook uit zijn persoonlijke inzet voor studenten en promovendi. Zo verzorgt hij kosteloos tentamentraining en is hij gul met zijn contacten uit zijn eigen netwerk. Hij speelt een waardevolle rol binnen Vevonos, de studievereniging voor notariële studenten, en werd vanwege zijn verdiensten in 2022 benoemd tot erelid. Zijn promovendi roemen de inspirerende manier waarop hij vertrouwen geeft en met zijn feedback en eerlijke kritiek jonge wetenschappers motiveert om zich verder te ontwikkelen.”

Verstappen is ook oprichter van de stichting Land Portal, die met behulp van een geavanceerde website, webinars en andere digitale communicatiemiddelen wereldwijd informatie en data over grond beschikbaar stelt. Als bron van informatie en kennis draagt Land Portal bij aan het bevorderen van de rechten van kwetsbare, landloze groepen.