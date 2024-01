Le Petit Théâtre krijgt nieuw hoofdstuk in Groninger Museum

Het boek van Le Petit Théâtre krijgt een nieuw hoofdstuk. Vanaf februari wordt maandelijks een concertavond gegeven in het Groninger Museum. Dat heeft Sharon Doelwijt dinsdagavond bekendgemaakt.

“De bedoeling is dat we op elke eerste zaterdag van de maand een concert geven in het Groninger Museum”, vertelt Doelwijt. “Bij deze optredens is het de bedoeling om artiesten en jazzmuzikanten van over de hele wereld uit te nodigen, zodat ze hun verhaal kunnen delen waarom ze zo gepassioneerd zijn door de jazz.” Le Petit Théâtre was de afgelopen jaren gevestigd in het Regulateurshuis op het CiBoGa-terrein. Afgelopen zomer kwam daar een eind aan. De kosten voor deze locatie konden niet langer worden opgebracht. De geldproblemen ontstonden in het voorjaar van 2020 toen vanwege de coronacrisis de deuren noodgedwongen gesloten moesten blijven. Ondertussen liepen de kosten wel door. Het pand is momenteel in beheer van leegstandorganisatie CareX.

Afgelopen herfst heeft Le Petit Théâtre verschillende jazzavonden georganiseerd in de Machinefabriek. Doelwijt: “Het Groninger Museum wordt het uiteindelijke plekje. En ik ben er erg blij mee. Het is een hele mooie locatie. Het is goed bereikbaar voor mensen die met het openbaar vervoer komen.” Het eerste concert vindt plaats op 3 februari. De deuren zullen dan open gaan om 20.00 uur en het concert begint om 21.00 uur. De entree bedraagt 12,95 euro per persoon. Op de website Le Petit Théâtre is inmiddels de kaartverkoop gestart.