Laptopdief en auto-inbrekers in de kraag gevat in binnenstad

Foto via Politie.nl

In de binnenstad van Groningen verrichtte de politie de afgelopen dagen weer puik werk in de strijd tegen Stadjers die hun handen niet van andermans spullen af kunnen houden.

Teamchef Gerard de jonge van het politieteam voor de binnenstad liet vrijdagavond weten dat hij en zijn collega’s een laptopdief en een tweetal auto-inbrekers in de kraag hebben gevat.

Volgens De Jonge kwamen de laatstgenoemde boeven donderdagnacht in beeld dankzij een getuige, die de verdachten weg zag vluchten in de ‘Gele Loper’. Agenten wisten de twee heren, een 16-jarige jongen zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 31-jarige Stadjer, even verderop in de kraag te vatten. De twee verdachten hadden spullen bij zich die uit de auto kwamen. Beide heren belandden in een politiecel voor onderzoek.

Een baldadige dief maakte het niet uit of zijn slachtoffer bij zijn doelwit stond. Terwijl deze stond te kletsen op de Grote Markt, zag de dief zijn kans schoon en gapte de laptop van de grond naast het slachtoffer. De laptopdief kon echter niet ontsnappen aan de camera’s in de binnenstad en de man, een 39-jarige Stadjer, werd korte tijd later door agenten gesnapt in de binnenstad op een fiets. Die bleek gestolen en ook de laptop die de Stadjer wegnam werd teruggevonden.

