Lange file op Ring-Zuid door storing in Euvelgunnerbrug

Foto: 112 Groningen

Op de noordbaan van de zuidelijke ringweg vanaf het knooppunt Euvelgunne tot aan de Euvelgunnerbrug stond woensdagmiddag een lange file.

Deze wordt veroorzaakt door een storing in de Euvelgunnerbrug. Het is niet duidelijk wat de storing heeft veroorzaakt.

De Euvelgunnerbrug werd afgelopen zomer flink verbouwd, als onderdeel van de aanpak van de zuidelijke ringweg. De kelder onder het viaduct is opnieuw ingericht, het nieuwe beweegbare deel van de brug is geplaatst over het Winschoterdiep en de apparatuur voor de brugbediening is vervangen. Na de opening van de ‘nieuwe’ Euvelgunnerbrug sprong de overgang over het Winschoterdiep al vaker in storing.