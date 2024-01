De Lage Euvelgunnerbrug gaat een maand dicht.

De Lage Euvelgunnerbrug, ook wel Langmanbrug genoemd, is van maandag 29 januari tot vrijdag 1 maart 16:00 uur gesloten. Dat schrijft Groningen Bereikbaar. In die periode wordt er gewerkt aan een een nieuwe besturing van de brug.

Verkeer kan via de Sint Petersburgweg (aan de noordkant) of over de Bornholmstraat (aan de zuidkant) omrijden. De brug staat de gehele periode open, zodat scheepvaart geen hinder ondervindt.