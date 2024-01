“Komende dagen kans op een winterse verrassing, daarna blaast een zuidweststroming de kou weg”

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Op straat, bij de kapper en in de supermarkt ging het de afgelopen week regelmatig over sneeuwbuien. Maar wat kan daarover gezegd worden, nu we in de betrouwbare termijn zitten? Een gesprek met OOG-weerman Johan Kamphuis.

Hoi Johan! Wat is je verwachting voor de komende dagen?

“Ik denk dat een winterse verrassing in Groningen mogelijk is. Boven Scandinavië ligt een lagedrukgebied. Dat is een gedeelte van een voormalig poolwervel. Wat we zien is dat deze koude lucht af gaat zakken in zuidelijke richting. Het zal ons gaan schampen. Voor onze regio betekent het dat de bovenlucht koud wordt. De neerslag gaat dus vallen als sneeuw. De komende dagen ligt de temperatuur overdag boven het vriespunt, dus hebben we natte sneeuwbuien. In de nachten vriest het licht, dus dan kan het als droge sneeuw vallen, en is een witte verrassing mogelijk.”

Dus als je in de ochtend de gordijnen opent, dan zou er wat sneeuw kunnen liggen?

“Klopt. Tegelijkertijd wil ik ook een waarschuwing geven. De komende dagen hebben we te maken met een buientrein, waardoor er regelmatig neerslag valt. Als het in de nachten even opklaart, en dus gaat vriezen, dan kan het glad worden door bevriezing van natte weggedeelten. Dus als je ’s ochtends vroeg op je fiets, of lopend, de weg op moet, doe voorzichtig op bruggetjes en klinkerwegen.”

De afgelopen week ging het vooral over woensdag …

“In de meteorologie heeft het weinig zin om acht dagen vooruit te blikken. Het is te ver weg. Het is nu zondagavond, en dat betekent dat je binnen de betrouwbare termijn komt. Op woensdag zien we dat er een lagedrukgebied boven Noord-Frankrijk komt te liggen, waardoor de stroming weg valt, en die buientrein tot stilstand komt. Wel is een bui mogelijk. De temperatuur ligt net boven het vriespunt. De sneeuwstoring, die vorige week werd genoemd, gaat voornamelijk België en Frankrijk aandoen. Ook Brabant en Limburg krijgen er mee te maken. Maar hier in Groningen zullen we er weinig van merken, of het moet een enkele winterse bui zijn die overdrijft.”

Wat gaat er na woensdag gebeuren?

“Ik verwacht dat we met een drogere periode te maken gaan krijgen. De wind zal naar het zuidwesten draaien, en daarmee wordt de winter weggejaagd. Niet alleen bij ons, maar ook in Scandinavië. In Scandinavië is het momenteel weer wat kouder, maar ook daar zal de kou grotendeels verdwijnen. En voor winterliefhebbers is dat jammer. Want als we uit de westelijke circulatie geraken, dan kunnen we niet direct profiteren van kou in het Scandinavië-reservoir. Dat moet zich dan opnieuw op gaan bouwen.”

Je zult ongetwijfeld mee hebben gekregen wat er in Canada aan de hand is. Daar worden erg koude temperatuur geregistreerd. Als het in Canada koud is, dan betekent dat voor ons eigenlijk altijd slecht nieuws hè?

“Als er in Canada kou naar beneden lekt, de oceaan op, dan kun je dat echt zien als een motor voor de westelijke stroming. Waar wij dan mee te maken krijgen. Nu krijgen wij niet een westelijke stroming, maar een zuidwestelijke, maar het effect is in principe hetzelfde.”