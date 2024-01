“Komende dagen een enkele bui, woensdag opnieuw een harde wind”

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen kan er een enkele bui vallen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het op woensdag opnieuw flink gaan waaien.

“Maandag hebben we in de ochtend nog te maken met naar het zuidoosten wegtrekkende buien”, vertelt Kamphuis. “Tijdens deze buien is er kans op zware windstoten tot rond de 100 kilometer per uur. Langs de Wadden 110 tot 120 kilometer per uur. In de vroege ochtend is er langs de Wadden kans op zuidwesterstorm, windkracht 8 tot 9. Na het wegtrekken van de buien volgt de overgang naar een droog weertype met flinke opklaringen en een langzaam afnemende wind. Het wordt 10 of 11 graden. Dinsdag is er af en toe zon en blijft het tot in de namiddag droog. Dan gaat het regenen. Het wordt 8 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 4 tot 5. In de nacht van dinsdag op woensdag neemt de wind toe tot hard, windkracht 7 en valt er een bui.”

“Woensdag waait er nog altijd een forse wind, windkracht 5 tot 7, uit het westen, en langs de Wadden hard tot stormachtig. Er valt een enkele bui en met geregeld zon wordt het 10 graden. Donderdag is er veel bewolking, een beetje zon, en volgt er later op de dag wat lichte regen. Het wordt 8 graden. Vrijdag, en ook tijdens het weekend, is het overwegend droog dankzij een hogedrukgebied dat boven het zuidwesten van Europa voor anker gaat. Met af en toe zon wordt het overdag 7 of 8 graden. In de nachten schommelt de temperatuur dichtbij het vriespunt. Daarbij is het vrij rustig weer.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.