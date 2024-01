KNSB bekijkt woensdagochtend of een marathon in Noordlaren mogelijk is, Haaksbergen afgehaakt

Marathon Noordlaren

De KNSB gaat woensdagochtend bekijken of er een marathon op natuurijs gehouden kan worden in Noordlaren. Dat is dinsdagavond bekendgemaakt in Winterswijk, na afloop van de eerste marathon, zo meldt de website schaatsen.nl.

Aanvankelijk leek Haaksbergen de beste papieren te hebben om op woensdag een marathon te organiseren. Maar in het Twentse dorp blijkt de ijskwaliteit tegen te vallen waardoor een marathon op woensdag is uitgesloten. Noordlaren heeft zich inmiddels aangeboden als kandidaat. In het Groningse dorp is de afgelopen nacht hard gewerkt. Toch was het resultaat minimaal. Jan Geert Veldman van de ijsvereniging: “Wat we vannacht aangebracht hebben was minimaal, de vorst viel een beetje tegen. Desondanks blijven we optimistisch, het kan bij ons heel snel veranderen en het mooist zou zijn als meerdere dagen op rij een marathon georganiseerd kan worden.” De baan in Noordlaren ging dinsdag wel open voor het publiek. Ook in de nacht van dinsdag op woensdag zal er hard gewerkt worden om een mooie ijsvloer aan te leggen.

Dinsdagavond vond de eerste marathon van natuurijs in Winterswijk plaats. Daarmee had het Gelderse dorp een primeur, want nog nooit eerder werd hier een marathon verreden. Bij de vrouwen wist Marijke Groenewoud als snelste over de finish te komen. Bij de mannen won Harm Visser.