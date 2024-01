Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten die zich op woensdag voor kunnen doen. Voor de provincie Groningen is een code geel afgegeven.

De waarschuwing geldt vanaf middernacht. “In het westen en noorden komen zware windstoten voor van 80 tot 90 kilometer per uur”, meldt het KNMI. “De windstoten komen uit zuidwestelijke richtingen. In de loop van komende nacht breiden de zware windstoten zich over het land uit.” De windstoten zijn onderdeel van storm Jocelyn, die eerder in Ierland al voor problemen zorgde. Omroep RTÉ meldt dat zeker 18.000 huishoudens zonder elektriciteit zijn komen te zitten.

Code geel is van kracht tot woensdagmiddag 15.00 uur. De verwachting is dat vanaf dan de wind af zal gaan nemen.